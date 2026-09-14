Kasganj News: कासगंज की कार्यक्रम सूचनाएं

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- सुबह 10 बजे से श्रीगणेश इंटर कॉलेज में माध्यमिक स्कूलों की क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी।



अनुष्ठान

- शाम 5 बजे सोरोंजी के बालाजी मंदिर में अनुष्ठान आयोजित किए जाएंगे।

क्रिकेट प्रतियोगिता