Kasganj News: कासगंज की कार्यक्रम सूचनाएं
आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 11:26 PM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 11:26 PM IST
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क्रिकेट प्रतियोगिता
- सुबह 10 बजे से श्रीगणेश इंटर कॉलेज में माध्यमिक स्कूलों की क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी।
अनुष्ठान
- शाम 5 बजे सोरोंजी के बालाजी मंदिर में अनुष्ठान आयोजित किए जाएंगे।
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- सुबह 10 बजे से श्रीगणेश इंटर कॉलेज में माध्यमिक स्कूलों की क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी।
अनुष्ठान
- शाम 5 बजे सोरोंजी के बालाजी मंदिर में अनुष्ठान आयोजित किए जाएंगे।