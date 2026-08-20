Kasganj News: कासगंज की कार्यक्रम सूचनाएं

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- सुबह 10 बजे ब्लॉक संसाधन केंद्र सिढ़पुरा में एफएलएन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।







जागरूकता कार्यक्रम



- सुबह 10 बजे अमांपुर के गांव नौगांव के सुभाष इंटर कॉलेज में स्कूल सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

प्रशिक्षण कार्यक्रम