Kasganj News: कासगंज की कार्यक्रम सूचनाएं
आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 09 Nov 2026 11:52 PM IST
Updated Mon, 09 Nov 2026 11:52 PM IST
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चेकिंग अभियान
-सुबह 10 बजे से आरपीएफ रेलवे जंक्शन पर चेकिंग अभियान चलाएगी।
गोवर्धन पूजन
-शाम पांच बजे से मां चामुंडा देवी मंदिर में गोवर्धन पूजा की जाएंगी।
अन्नकूट वितरण
-शाम छह बजे से प्रभु पार्क में अन्नकूट वितरण का आयोजन किया जाएगा।
विज्ञापन
-सुबह 10 बजे से आरपीएफ रेलवे जंक्शन पर चेकिंग अभियान चलाएगी।
गोवर्धन पूजन
-शाम पांच बजे से मां चामुंडा देवी मंदिर में गोवर्धन पूजा की जाएंगी।
अन्नकूट वितरण
-शाम छह बजे से प्रभु पार्क में अन्नकूट वितरण का आयोजन किया जाएगा।