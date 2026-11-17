Kasganj News: कासगंज की कार्यक्रम सूचनाएं
आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 17 Nov 2026 11:29 PM IST
Updated Tue, 17 Nov 2026 11:29 PM IST
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जागरूकता अभियान
- सुबह 11 बजे सोरों गेट तिराहे पर यातायात पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।
श्रीराम कथा
- दोपहर 1 बजे तीर्थनगरी के गांव पटकियां में श्रीराम कथा का आयोजन किया जाएगा।
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- सुबह 11 बजे सोरों गेट तिराहे पर यातायात पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।
श्रीराम कथा
- दोपहर 1 बजे तीर्थनगरी के गांव पटकियां में श्रीराम कथा का आयोजन किया जाएगा।