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- सुबह 11 बजे सोरों गेट तिराहे पर यातायात पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।



श्रीराम कथा

- दोपहर 1 बजे तीर्थनगरी के गांव पटकियां में श्रीराम कथा का आयोजन किया जाएगा।

जागरूकता अभियान