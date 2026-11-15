Kasganj News: कासगंज की कार्यक्रम सूचनाएं
आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 11:08 PM IST
Updated Sun, 15 Nov 2026 11:08 PM IST
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निरीक्षण
- सुबह 9 बजे प्रभारी मंत्री भूपेंद्र चौधरी जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में मल्टीपर्पज हॉल का निरीक्षण करेंगे।
खेलकूद प्रतियोगिताएं
- सुबह 9 बजे सहावर ब्लॉक के सामने परिषदीय स्कूलों की खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी।
दौड़ प्रतियोगिता
- सुबह 10 बजे से पटियाली के गांव रुस्तमपुर में दौड़ और लंबी कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा।
श्रीराम कथा
- दोपहर 1 बजे तीर्थनगरी के गांव पटकियां में श्रीराम कथा का आयोजन किया जाएगा।
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- सुबह 9 बजे प्रभारी मंत्री भूपेंद्र चौधरी जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में मल्टीपर्पज हॉल का निरीक्षण करेंगे।
खेलकूद प्रतियोगिताएं
- सुबह 9 बजे सहावर ब्लॉक के सामने परिषदीय स्कूलों की खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी।
दौड़ प्रतियोगिता
- सुबह 10 बजे से पटियाली के गांव रुस्तमपुर में दौड़ और लंबी कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा।
श्रीराम कथा
- दोपहर 1 बजे तीर्थनगरी के गांव पटकियां में श्रीराम कथा का आयोजन किया जाएगा।