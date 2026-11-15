Kasganj News: कासगंज की कार्यक्रम सूचनाएं

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- सुबह 9 बजे प्रभारी मंत्री भूपेंद्र चौधरी जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में मल्टीपर्पज हॉल का निरीक्षण करेंगे।



खेलकूद प्रतियोगिताएं

- सुबह 9 बजे सहावर ब्लॉक के सामने परिषदीय स्कूलों की खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी।



दौड़ प्रतियोगिता

- सुबह 10 बजे से पटियाली के गांव रुस्तमपुर में दौड़ और लंबी कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा।



श्रीराम कथा

- दोपहर 1 बजे तीर्थनगरी के गांव पटकियां में श्रीराम कथा का आयोजन किया जाएगा।

निरीक्षण