Kasganj News: कासगंज की कार्यक्रम सूचनाएं
आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 11:00 PM IST
Updated Tue, 20 Oct 2026 11:00 PM IST
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ट्रायल
- दोपहर 2 बजे से स्पोर्ट्स स्टेडियम महिला पुरुष वर्ग में वॉलीबाल का जिला स्तरीय ट्रायल होगा।
राज्याभिषेक
- शाम 4 प्रभुपार्क रामलीला मैदान में विभीषण राज्याभिषेक की लीला का मंचन किया जाएगा।
विज्ञापन
- दोपहर 2 बजे से स्पोर्ट्स स्टेडियम महिला पुरुष वर्ग में वॉलीबाल का जिला स्तरीय ट्रायल होगा।
राज्याभिषेक
- शाम 4 प्रभुपार्क रामलीला मैदान में विभीषण राज्याभिषेक की लीला का मंचन किया जाएगा।