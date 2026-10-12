Kasganj News: श्रीराम के धनुष तोड़ने की लीला का मंचन, गूंजी तालियां

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कार्यक्रम का शुभारंभ कमेटी अध्यक्ष गोपाल मराठा, महामंत्री अरविंद वार्ष्णेय और कोषाध्यक्ष अमरीश वशिष्ठ ने श्रीराम-जानकी की आरती उतारकर किया। इसके बाद श्रीरामकृष्ण लीला अनुकरण मंडल, वृंदावन के कलाकारों ने मंचन की शुरुआत की।लीला में मंचन के दाैरान धनुष टूटने की गड़गड़ाहट सुनकर परशुराम क्रोधित होकर दरबार पहुंचे। इस दौरान भगवान श्रीराम और परशुराम के बीच हुए संवाद में लक्ष्मण के व्यंग्यपूर्ण जवाबों ने माहौल को बेहद रोचक बना दिया, जिसे देखकर दर्शक ठहाके लगाने लगे।हालांकि, अंत में श्रीराम के मधुर वचनों और विनम्रता से परशुराम का क्रोध शांत हुआ। श्रीराम के दिव्य स्वरूप को पहचानकर परशुराम ने उन्हें प्रणाम किया और प्रस्थान किया। इसके बाद माता सीता ने श्रीराम के गले में जयमाला डालकर उनका वरण किया।