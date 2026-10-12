Kasganj News: किसानों को 1.13 करोड़ का मुआवजा वितरित, 1893 को मिला संबल

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पटियाली और सहावर तहसीलों में आयोजित विशेष कार्यक्रमों में अमांपुर विधायक हरिओम वर्मा ने सहावर और भाजपा जिलाध्यक्ष नीरज शर्मा ने पटियाली में किसानों को प्रतीकात्मक चेक प्रदान किए। यह सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी गई है।पटियाली क्षेत्र में बाढ़ का पानी लंबे समय तक खेतों में भरा रहने के कारण सर्वाधिक 1600 से अधिक किसान प्रभावित हुए थे। इसके अलावा बारिश और चक्रवात ने भी फसलें बर्बाद कर दी थीं।कार्यक्रमों में वक्ताओं ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के हित के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में नौ लाख से अधिक किसानों को 493 करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध कराई गई है।इस अवसर पर उपजिलाधिकारी सहावर हर्षिता देवड़ा, उपजिलाधिकारी पटियाली सुशांत सांवरे सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी व लोग मौजूद रहे।