Kasganj News: कासगंज की कार्यक्रम सूचनाएं
आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 11:45 PM IST
Updated Mon, 12 Oct 2026 11:45 PM IST
विज्ञापन
सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता
- दोपहर 3 बजे श्री टीकाराम अग्रवाल धर्मशाला में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी।
पुष्पवाटिका लीला
- शाम 7 बजे श्रीरामलीला मंच पर जनकपुरी बाजार एवं पुष्प वाटिका की लीला का मंचन किया जाएगा।
विज्ञापन
- दोपहर 3 बजे श्री टीकाराम अग्रवाल धर्मशाला में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी।
पुष्पवाटिका लीला
- शाम 7 बजे श्रीरामलीला मंच पर जनकपुरी बाजार एवं पुष्प वाटिका की लीला का मंचन किया जाएगा।