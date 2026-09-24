Kasganj News: गड्ढों में अटकी कारोबार की राह

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स्थानीय व्यापारी गोपाल और आमोद सक्सेना ने बताया कि लंबे समय से सड़क बदहाल स्थिति में है। बरसात के दौरान कीचड़ और जलभराव के बीच से गुजरने को मजबूर ग्राहकों के कारण बाजार का कारोबार बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। कई बार वाहन चालकों के फिसलने और चोटिल होने की घटनाएं भी हो चुकी हैं।व्यापारियों का कहना है कि नगर पंचायत से मरम्मत और जलनिकासी दुरुस्त करने की कई बार गुहार लगाई गई लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। आक्रोशित व्यापारी राजू सेंटर, आलोक सक्सेना, नवीन वार्ष्णेय, रोहित कुमार, सरवन लाला, गौरव सोनू वार्ष्णेय, नितिन वार्ष्णेय और शिव कुमार ने जिलाधिकारी से जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तथा मार्ग के शीघ्र पुनर्निर्माण की मांग की है।मुख्य बाजार का यह मार्ग लंबे समय से खराब पड़ा है। बरसात में गड्ढों में पानी भर जाने से ग्राहकों और दुकानदारों दोनों को परेशानी झेलनी पड़ती है। शिकायतों के बावजूद मरम्मत कार्य शुरू नहीं कराया गया। - गौरव वार्ष्णेययह बाजार कस्बे का सबसे व्यस्त क्षेत्र है। मार्ग पर बने गड्ढों की वजह से वाहन चालकों के गिरने का खतरा बना रहता है। प्रशासन को जल्द सुधार कार्य कराकर जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान करना चाहिए। - मोहित वार्ष्णेय