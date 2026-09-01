Kasganj News: भोलेबाबा आश्रम से दर्शन कर लौट रही बस में शॉर्ट सर्किट से आग

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लखनऊ से करीब 50-60 श्रद्धालु जिनमें अधिकांश महिलाएं थीं गांव बहादुर नगर स्थित भोलेबाबा आश्रम के दर्शन करने आए थे। वापसी के दौरान जैसे ही बस केनरा बैंक के पास पहुंची, उसकी वायरिंग में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। बस में धुआं भरते ही यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। कुछ लोग दरवाजों से तो कई यात्री खिड़कियों से कूदकर सुरक्षित बाहर निकले।चालक और परिचालक ने तुरंत तत्परता दिखाते हुए आग पर काबू पा लिया जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि, घटना के बाद बस करीब दो घंटे तक सड़क पर खड़ी रही, जिससे मार्ग पर जाम लग गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने यातायात को सुचारू कराया।