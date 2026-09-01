Kasganj News: कासगंज की कार्यक्रम सूचनाएं
आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 11:11 PM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 11:11 PM IST
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नामांकन आइडिया दिवस
- सुबह 10 बजे से सेंट जोसेफ स्कूल में इंस्पायर अवॉर्ड नामांकन आइडिया दिवस आयोजित किया जाएगा।
बॉस्केट बॉल प्रतियोगिता
- दोपहर 2 बजे जिला स्तरीय सब जूनियर बालक वर्ग बास्केट बॉल प्रतियोगिता जेपी एकेडमी में आयोजित किया जाएगा।
विज्ञापन
- सुबह 10 बजे से सेंट जोसेफ स्कूल में इंस्पायर अवॉर्ड नामांकन आइडिया दिवस आयोजित किया जाएगा।
बॉस्केट बॉल प्रतियोगिता
- दोपहर 2 बजे जिला स्तरीय सब जूनियर बालक वर्ग बास्केट बॉल प्रतियोगिता जेपी एकेडमी में आयोजित किया जाएगा।