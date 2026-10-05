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Kasganj News: चौबे नगला गांव में फंदे पर लटका मिला व्यक्ति का शव

Mon, 05 Oct 2026 11:01 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 11:01 PM IST
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Body of a man found hanging in Chaube Nagla village.
फोटो 19 - कासगंज में पोस्टमार्टम गृह पर खड़े मृतक के परिजन व ग्रामीण। स्रोत : संवाद
कासगंज। सहावर के गांव चौबे नगला में एक व्यक्ति का शव घर पर फंदे पर लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस व फॉरेंसिक टीम ने मौके का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। मृतक के बेटे ने ठेकेदार से रुपये के लेन-देन की बात भी पुलिस को बताई है।
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नगला चौबे निवासी राजवीर (55) पुत्र नत्थू का शव सोमवार की सुबह 5:30 बजे घर में अंगोछे के फंदे से लटका मिला। मृतक के बेटे शेषपाल ने बताया कि उसकी पत्नी सुबह मवेशियों का चारा लेने के लिए जा रही थी। तब उसने पिता का शव फंदे पर लटका देखा।
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शव देखकर वह चीखी और उसकी आवाज सुनकर अन्य परिजन पहुंचे। मौत की सूचना किसी ने फोन कर पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस कर्मियों ने मौके पर मौजूद परिजन व ग्रामीणों से पूछताछ की। फॉरेंसिक टीम ने मौके सो साक्ष्य सकंलित किए।
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राजवीर की मौत के बाद उसकी पत्नी नन्हीं देवी सहित अन्य परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है। शेषपाल ने बताया कि पिता भट्ठे पर मजदूरी करते थे। वह 4-5 दिन से काफी परेशान चल रहे थे।
आरोप है कि गंजडुंडवारा क्षेत्र के चिरौला गांव निवासी एक ठेकेदार से उसके पिता का रुपये के लेन-देन को लेकर विवाद चल रहा था। वह उसके पिता को गाली-गलौज देता था। सोमवार की सुबह भी व रुपये मांगने के लिए घर आया था।

वर्जन:
शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। मामले में परिजन व ग्रामीणों से पुलिस पूछताछ कर रही है। -दुर्गेश कुमार, सीओ सहावर

फोटो 19 - कासगंज में पोस्टमार्टम गृह पर खड़े मृतक के परिजन व ग्रामीण। स्रोत : संवाद

फोटो 19 - कासगंज में पोस्टमार्टम गृह पर खड़े मृतक के परिजन व ग्रामीण। स्रोत : संवाद

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