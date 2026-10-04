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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kasganj News ›   Beaten outside home over allegations of being an informant; FIR lodged.

Kasganj News: मुखबिरी का आरोप लगाकर घर के बाहर पीटा, प्राथमिकी

Sun, 04 Oct 2026 11:10 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 11:10 PM IST
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कासगंज। गंजडुंडवारा थाना क्षेत्र के मोहल्ला पूर्व थोक में पुलिस की मुखबिरी करने का आरोप लगाकर एक युवक को लात-घूंसों से पीटा और जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित युवक ने थाने में तहरीर देकर पांच नामजद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।
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मोहल्ला पूरब थोक निवासी आकिल पुत्र अफसर हुसैन ने बताया कि शनिवार की रात 10 बजे उनके पड़ोस में रहने वाले तारिक, अमन और शमशाद उनके घर के बाहर खड़े होकर हंगामा किया। उनका नाम लेकर पुलिस की मुखबिरी करने का झूठा आरोप लगाया और गाली-गलौज की।
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ऐसा करने से मना करने पर सुजावलपुर निवासी नौशाद और कमर मियां भी वहां आ गए। पांचों ने मिलकर उनकी पिटाई की और जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग गए। इससे उनके शरीर में काफी चोटें आई हैं।
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वर्जन
युवक की तहरीर पर गंजडुंडवारा थाना पुलिस ने पांचों नामजद आरोपियों शमशाद, तारिक, अमन, नौशाद और कमर मियां के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मामले की जांच की जा रही है। - अमित कुमार, सीओ पटियाली
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