Kasganj News: मुखबिरी का आरोप लगाकर घर के बाहर पीटा, प्राथमिकी

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मोहल्ला पूरब थोक निवासी आकिल पुत्र अफसर हुसैन ने बताया कि शनिवार की रात 10 बजे उनके पड़ोस में रहने वाले तारिक, अमन और शमशाद उनके घर के बाहर खड़े होकर हंगामा किया। उनका नाम लेकर पुलिस की मुखबिरी करने का झूठा आरोप लगाया और गाली-गलौज की।ऐसा करने से मना करने पर सुजावलपुर निवासी नौशाद और कमर मियां भी वहां आ गए। पांचों ने मिलकर उनकी पिटाई की और जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग गए। इससे उनके शरीर में काफी चोटें आई हैं।वर्जनयुवक की तहरीर पर गंजडुंडवारा थाना पुलिस ने पांचों नामजद आरोपियों शमशाद, तारिक, अमन, नौशाद और कमर मियां के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मामले की जांच की जा रही है। - अमित कुमार, सीओ पटियाली