Kasganj News: नालियां चोक, सड़कों पर बह रहा गंदा पानी

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गांव में नादियां कचरे से अटी पड़ी हैं और गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। कई जगहों पर कीचड़ जमा होने से सड़कें तालाब जैसी दिख रही हैं। स्थिति यह है कि कई स्थानों पर ग्रामीणों को स्वयं फावड़े से नादियां साफ करनी पड़ रही हैं। इस स्थिति के कारण मच्छरों का प्रकोप तेजी से बढ़ा है और कई लोग बुखार व वायरल की चपेट में आ चुके हैं।ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में नियमित सफाई, एंटी-लार्वा का छिड़काव और फॉगिंग नहीं कराई जा रही है। ग्रामीण रमन शर्मा ने बताया कि प्रधान और सचिव से कई बार शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। कागजों में सफाई दुरुस्त दिखाई जाती है, जबकि जमीनी हकीकत इसके विपरीत है।ग्रामीणों ने जिलाधिकारी और जिला पंचायत राज अधिकारी से गांव का स्थलीय निरीक्षण कराने, जलभराव से निजात दिलाने तथा लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।वर्जनसंबंधित अधिकारियों को निर्देश देकर जल्द ग्राम नरदाैली में सफाई अभियान चलवाया जाएगा। - सुशांत सांवरे, उपजिलाधिकारी