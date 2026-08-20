Kasganj News: मद्दूपुर से अथैया तक 83 लाख रुपये की लागत बनेगी सड़क

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मद्दूपुर गांव से अथैया तक जाने वाली सड़क काफी समय से जर्जर हालत में है। मार्ग पर जगह-जगह गड्ढे और सड़क की सतह जर्जर होने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। बारिश के दौरान समस्या और बढ़ जाती है।ग्रामीण मुनीश कुमार ने बताया कि वाहन लेकर इस मार्ग से निकलने में दिक्कत होती है। स्कूली बच्चों व किसानों को भी आवागमन में परेशानी उठानी पड़ती है। शासन से मंजूरी मिलने के बाद अब ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की ओर से निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी हे।ग्रामीण राजकुमार ने बताया कि सड़क निर्माण की मांग लंबे समय से की जा रही थी। सड़क बनने के बाद लोगों को गड्ढों और खराब रास्ते से राहत मिलने की उम्मीद है। जेई प्रवीन कुमार ने बताया कि सड़क निर्माण की प्रक्रिया की जा रही है। शीघ्र ही निर्माण कार्य को पूरा कर लिया जाएगा।