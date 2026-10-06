Kasganj News: सितंबर में 3704 महिलाओं ने उठाया मुफ्त सफर का लाभ

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योजना के सुचारू संचालन के लिए निगम स्तर पर सितंबर माह की मुफ्त यात्राओं का पूरा रिकॉर्ड तैयार कर लिया गया है। इस आंकड़े को पहले अलीगढ़ मुख्यालय भेजा गया, और अब यह विवरण लखनऊ मुख्यालय पहुंचेगा। वहां से राज्य सरकार द्वारा मुफ्त यात्रा के एवज में खर्च हुई किराये की धनराशि का भुगतान निगम को किया जाएगा।उल्लेखनीय है कि इस योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को निगम की बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा दी जा रही है। योजना लागू होने के बाद से ही जिले की महिला यात्रियों ने इसका बड़े पैमाने पर लाभ उठाना शुरू कर दिया है, जिससे वरिष्ठ महिलाओं के आवागमन में काफी आसानी हुई है।वर्जन :लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना के तहत सितंबर माह में 60 वर्ष से अधिक उम्र की 3704 महिला यात्रियों ने निशुल्क यात्रा की है। इन यात्राओं के किराये की कुल धनराशि 6,05,467 रुपये है। पूरा विवरण अलीगढ़ मुख्यालय भेज दिया गया है। - नीरज कुमार, प्रभारी एआरएम