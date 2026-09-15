कानपुर: नानामऊ पुल से गंगा में छलांग, लापता युवक की तलाश में उतरे गोताखोर; स्टीमर भी लगाया
Kanpur News: नानामऊ घाट पर सोमवार शाम एक युवक गंगा नदी में कूद गया। युवक के पुल से नदी में छलांग लगाने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय गोताखोरों की मदद से नदी में तलाश शुरू कराई गई। प्रशासन की ओर से स्टीमर भी लगाया गया, लेकिन देर शाम तक युवक का कोई सुराग नहीं मिल सका।
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जानकारी के अनुसार सूरज (30) बांगरमऊ क्षेत्र के नसिरापुर गांव का निवासी बताया जा रहा है। सोमवार शाम करीब सात बजे वह नानामऊ घाट स्थित पुल पर पहुंचा। इसके बाद उसने पुल से गंगा नदी में छलांग लगा दी। आसपास मौजूद लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी।
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय गोताखोरों को नदी में उतारकर युवक की तलाश शुरू कराई। प्रशासन की ओर से स्टीमर भी लगाया गया। गोताखोर और स्टीमर की मदद से नदी के आसपास लगातार खोजबीन की जाती रही। हालांकि देर शाम तक युवक का कोई पता नहीं चल सका। पुलिस और प्रशासन की टीम उसकी तलाश में जुटी रही।