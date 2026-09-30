Kanpur News: नौवीं की छात्रा को धर्मांतरण के लिए ले जा रहा युवक गया जेल

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गुजैनी निवासी प्राइवेट कर्मी की बेटी (14) नौवीं की छात्रा है। सोमवार शाम वह घर से बिना बताए सामान लेकर निकल गई थी। किशोरी सेंट्रल स्टेशन पहुंची जहां पहले से मो. कैफ उसका इंतजार कर रहा था। किशोरी के गायब होने की सूचना हिंदूवादी संगठनों को लगी तो वे भी सेंट्रल स्टेशन पहुंच गए। किशोरी और कैफ एक साथ दिख गए। कार्यकर्ताओं ने युवक की पिटाई कर रेल बाजार पुलिस के हवाले कर दिया था। डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि किशोरी के थाने में बयान दर्ज करने के बाद चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने पेश किया गया। आरोपी को कोर्ट के आदेश पर जेल भेजा गया है। (संवाद)