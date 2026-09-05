कन्नौज: अलीगढ़-कानपुर हाईवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

हादसे की सूचना पर पुलिस ने परिजनों को जानकारी दी। पुलिस ने अज्ञात वाहन और उसके चालक की तलाश शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि टक्कर मारने वाले वाहन की पहचान हो सके। पुलिस का कहना है कि वाहन की पहचान होने के बाद चालक के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।