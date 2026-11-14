Kanpur News: सिविल लाइंस में युवती से छेड़छाड़, एक दबोचा

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कानपुर। सिविल लाइंस में बुधवार रात युवती के घर में घुसकर शोहदे ने छेड़छाड़ की। युवती के शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम रायबरेली के खिरौपुर थाना क्षेत्र के पूरे तिवारी का पुरवा निवासी पंकज वर्मा बताया। बताया कि वह केक बनाने का काम करता है। आरोपी काफी दिनों से युवती का मोबाइल नंबर और इंस्टाग्राम आईडी मांगकर परेशान कर रहा था। कोतवाली इंस्पेक्टर अरुण कुमार द्विवेदी ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। (संवाद)