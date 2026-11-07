कानपुर: थार चला रही युवतियां स्कूटी सवार को टक्कर मार 20 मीटर घसीटती ले गईं, मौत

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कल्याणपुर के आवास विकास तीन में अनियंत्रित थार गाड़ी ने स्कूटी सवार को टक्कर मार 20 मीटर घसीटती ले गई। टक्कर इतनी जोरदार थी स्कूटी के परखच्चे उड़ गए जबकि स्कूटी सवार की मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक गाड़ी लड़कियां चला रही थीं। जो नशे में धुत थीं। स्कूटी सवार की मौके पर ही मौत हो हादसे के बाद युवतियां दूसरी कार में बैठकर निकल गईं। मौके पर पहुंची पुलिस ने थार को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मृतक की पहचान पनकी के स्वराज नगर निवासी संतोष सिंह चौहान के रूप में हुई है।