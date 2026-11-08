Kanpur News: महिलाएं संगीत से तराश रहीं हुनर, पा रहीं नई पहचान

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संगीत से मिलती मानसिक शांतिस्वरूपनगर निवासी प्रीति जैन ने बताया कि शास्त्रीय नृत्य और ग्राफिक डिजाइनर का काम शादी के बाद छूट गया था। कुछ साल पहले संगीत सीखना शुरू किया। अब वह रोज सुबह परिवार के उठने से पहले एक घंटा रियाज करती हैं। संगीत ने उन्हें मानसिक शांति और आत्म-संतुष्टि दी है।खालीपन दूर करने के लिए लिया संगीत का सहारातिलकनगर निवासी सुमन खंडेलवाल ने बताया कि बच्चों के बड़े होने पर खालीपन महसूस हुआ। इस पर संगीत का सहारा लिया। पति और बच्चों के सहयोग से गिटार और लाइट म्यूजिक सीखा। अपने वीडियो साझा कर अन्य महिलाओं को प्रेरित करती हैं। यह महिलाएं अपनी इच्छाओं को पूरा कर एक नई पहचान बना रही हैं।संगीत से आत्मविश्वास की वापसीपूजा जैन ने बताया कि बचपन से गाने का शौक था। शादी के बाद यह सब छूट गया था। बच्चों ने बड़े होकर उन्हें फिर से अपने शौक को जीने के लिए प्रोत्साहित किया। संगीत शिक्षक से प्रशिक्षण लिया। बताया कि खुद को खो देना समझदारी नहीं है। संगीत से जुड़ने के बाद उनकी हिचकिचाहट खत्म हुई और आत्मविश्वास कई गुना बढ़ गया।