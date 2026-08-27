इटावा में महिला की संदिग्ध हालात में मौत, मायके वालों ने लगाया जहर देकर हत्या का आरोप

इकदिल थाना क्षेत्र के मानिकपुर मोड़ स्थित सती का अड्डा निवासी विजय की पत्नी रागिनी की बुधवार रात अचानक हालत बिगड़ गई। पति विजय उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचा। अस्पताल में उसने चिकित्सकों को रागिनी के जहर खाने की बात बताई। उपचार के दौरान रागिनी ने दम तोड़ दिया। इसके बाद पति शव को अस्पताल में छोड़कर चला गया।