इटावा में महिला की संदिग्ध हालात में मौत, मायके वालों ने लगाया जहर देकर हत्या का आरोप
Etawah News: इकदिल थाना क्षेत्र में बुधवार रात एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। हालत बिगड़ने पर पति उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचा और चिकित्सकों को जहर खाने की बात बताई। उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई।
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इसके बाद पति शव को अस्पताल में छोड़कर चला गया। गुरुवार सुबह अस्पताल पहुंचे मायके वालों ने पति और ससुरालियों पर जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।
इकदिल थाना क्षेत्र के मानिकपुर मोड़ स्थित सती का अड्डा निवासी विजय की पत्नी रागिनी की बुधवार रात अचानक हालत बिगड़ गई। पति विजय उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचा। अस्पताल में उसने चिकित्सकों को रागिनी के जहर खाने की बात बताई। उपचार के दौरान रागिनी ने दम तोड़ दिया। इसके बाद पति शव को अस्पताल में छोड़कर चला गया।
अस्पताल पहुंचने पर शव मिला
गुरुवार सुबह रागिनी के मायके वालों को घटना की जानकारी हुई तो वे जिला अस्पताल पहुंचे। पिलखर निवासी रागिनी की मां मुन्नी देवी ने बताया कि सुबह उनकी बेटी की जेठानी शोभा ने उनके बेटे को फोन कर घटना की जानकारी दी थी।
परिजन अस्पताल पहुंचे तो रागिनी का शव वहां पड़ा मिला। मायके वालों ने आरोप लगाया कि रागिनी को जहर देकर उसकी हत्या की गई है। उन्होंने पुलिस से पति और अन्य ससुरालियों की भूमिका की जांच कराने की मांग की है।
आठ-नौ साल पहले अपनी इच्छा से गई थी विजय के साथ
मुन्नी देवी ने बताया कि रागिनी करीब आठ-नौ वर्ष पहले अपनी इच्छा से विजय के साथ चली गई थी। बाद में दोनों ने शादी कर ली थी। रागिनी के दो बेटियां और एक बेटा हैं। विजय वाहन चालक है।
महिला की मौत की जानकारी के बाद मायके पक्ष में कोहराम मचा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारणों का पता चलेगा। इसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।