कानपुर: बर्रा के निजी अस्पताल में महिला की मौत, परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का लगाया आरोप

डॉक्टर और स्टाफ पर फरार होने का आरोप

परिजनों का आरोप है कि महिला की मौत के बाद अस्पताल में मौजूद डॉक्टर और अन्य स्टाफ वहां से चले गए। इससे आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया और डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। परिजनों और स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि शिवाजी अस्पताल बिना निर्धारित मानकों के घर में अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था। अस्पताल के संचालन और वहां उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं।