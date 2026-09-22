Kanpur News: गौरी के नंदन की हम पूजा करते हैं...

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गौरी के नंदन की हम पूजा करते हैं... और दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना... जैसे भजनों पर श्रद्धालु झूमतीं रहीं। कीर्तन के बाद गणपति की आरती कर प्रसाद वितरित हुआ। कार्यक्रम में रीता शास्त्री, मीरा दीक्षित, रुबी, छपा, माया, बबली, हेमलता और पुष्पा सिंह आदि मौजूद रहीं। रावतपुर गांव स्थित सिद्धेश्वर मंदिर परिसर में श्री सिद्धेश्वर सेवा न्यास की ओर से 15वें श्री गणेश चतुर्थी महोत्सव में झांकी प्रस्तुत की गईं। श्रीगणेश, राधा-कृष्ण, शंकर-पार्वती, शिव तांडव और हनुमान जी की झांकियों ने लोगों को भावविभोर किया। कार्यक्रम में समिति के मनीष चौधरी, अश्वनी दिवाकर, दीपक दिवाकर, विजय कुमार, रवि कश्यप, सौरभ, अनिकेत आदि लोग मौजूद रहे।वहीं रामनारायण बाजार स्थित श्रीगणेश मंदिर में श्री श्री गणेश महोत्सव सेवा समिति के 38वें महोत्सव के तहत महाआरती हुई। महिलाओं ने आरती की थालियां आकर्षक ढंग से सजाईं। श्रद्धालुओं ने सामूहिक रूप से गणपति की आरती की। इसके बाद प्रसाद वितरित किया गया। यहां गप्पू साहू, योगेंद्र निगम, राधा निगम, दिनेश, वेद प्रकाश, मनीष निगम आदि मौजूद रहे।