Kanpur News: जगदीशपुर गांव के समीप लिंक रोड पर जलभराव, ग्रामीणों ने जताया रोष

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जगदीशपुर निवासी जसवंत सिंह, स्वामी शरण, महेंद्र सिंह, गीता देवी, मलूका, राजरानी, ओमकार सिंह, स्वामी शरण, धर्मेंद्र, रामबरन सहित ग्रामीणों ने बताया कि झांसी - कानपुर हाईवे डीघ से लिंक रोड जगदीशपुर होकर चांदपुर से मूसानगर मुगलरोड से जुड़ा है। जिससे छोटे-बड़े वाहनों का भी आवागमन बना रहता है। जबकि आसपास गांवों के गिरदौं, नारायणपुर, असलापुर, गोपालपुर, मुतैहरापुर, अकबरनगर, शेरपुर, सिंगरसीपुर, बिजईपुर, ठाकुर पुरवा, घार, गुढ़ा, पुरंदर, बम्हरौली, जरसेन सहित गांवों के लोग आवागमन करते हैं।जगदीशपुर के समीप लिंक रोड किनारे नाली और नाला नहीं बनाया गया है। जिसके कारण गांव के परनालों व बारिश का पानी लिंक रोड पर ही भरता है। इसी पानी से हर किसी को मंझाकर निकलना पड़ता है। विद्यालय आने-जाने वाले छात्र-छात्राएं व अन्य साइकिल व बाइक सवार गिर जाते हैं। कपड़े भी खराब हो जाते हैं। कई बार ब्लॉक कार्यालय को सूचना दी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।बताया की इसके कारण रविवार को गांव के सभी लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। यदि समाधान नहीं कराया गया तो जनहित में आम लोगों के आवागमन के लिए रोड बंद करा दिया जाएगा। बीडीओ संजय कनौजिया ने बताया कि जानकारी मिली है। सफाई कर्मियों को रोड पर हुए जलभराव की निकासी कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। जहां नाली व नाला निर्माण की जरूरत होगी तो उसका भी निर्माण कराया जाएगा।