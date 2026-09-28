Kanpur News: रोडवेज बस में अंदर टपका पानी तो चालक ने लगाया छाता
कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 01:37 AM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 01:37 AM IST
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कानपुर। बारिश में रोडवेज बसें भी टपक रही हैं। ऐसा ही तीन मिनट 34 सेकेंड का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में बस के अंदर बारिश का पानी टपकता दिखाई दे रहा है। सीटों और फर्श पर पानी ही पानी है। टपकते पानी से बचने के लिए चालक छाता लगाकर बैठा है। यह कानपुर के डिपो की बस है और वाराणसी रूट पर संचालित है। पानी गिरने के कारण सीटें भी गीली पड़ी हैं। वीडियो बनाने वाला शख्स हंसकर चालक से कह रहा है खुद तो छाता लगाए हो सवारियों के लिए भी छाता लाओ। इस पर चालक कहता है उन्हें हम नहीं विभाग छाता देगा। एक युवक बस की सीटों को कपड़े से पोंछता दिख रहा है। वहीं, रोडवेज क्षेत्रीय प्रबंधक महेश कुमार ने बताया कि बस से पानी टपकने की जानकारी नही है। पता लगवा कर बस की मरम्मत करवाई जाएगी।
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