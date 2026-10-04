Kanpur News: जूही कला में एक सप्ताह से पानी का संकट, टैंकर से आपूर्ति की मांग

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कानपुर। दक्षिण क्षेत्र के वार्ड 84 जूही कला में करीब एक सप्ताह से जलापूर्ति बाधित होने से लोगों के सामने पेयजल संकट खड़ा हो गया है। बैराज और गुजैनी टंकी से पानी की आपूर्ति नहीं होने के कारण जूही लाल कॉलोनी, हरी कॉलोनी, सफेद कॉलोनी और निरालानगर के कुछ हिस्सों में लोग परेशान हैं। पार्षद अमित जायसवाल ने बताया कि जानकारी के अनुसार अभी दो-तीन दिन और जलापूर्ति प्रभावित रहने की संभावना है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से मांग की है कि नियमित आपूर्ति बहाल होने तक क्षेत्र में टैंकरों के माध्यम से पानी उपलब्ध कराया जाए। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय तक आपूर्ति बाधित रहने से परिवारों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पार्षद ने जनहित में तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था कराने और जल्द जलापूर्ति बहाल कराने का आग्रह किया है।