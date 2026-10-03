कानपुर: ख्योरा कटरी के मजरों में फिर घुसा गंगा का पानी, 48 घंटे में गलियों में भरा बाढ़ का पानी

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ग्रामीणों के मुताबिक, फिर से गांवों के साथ ही खेतों में भी पानी भर गया है। खेत सूखने के बाद तिलहनी फसलों के साथ मूली, सरसों, लाही और पालक की बोआई कर करने की तैयारी थी लेकिन दोबारा आई बाढ़ ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। भोपालपुरवा निवासी संतोष निषाद और रामऔतार निषाद ने बताया कि इस साल बार-बार आई बाढ़ ने किसानों की कमर तोड़ दी है।

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गंगा का जलस्तर एक बार फिर बढ़ने से ख्योरा कटरी के मजरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। बीते 48 घंटे में भगवानदीनपुरवा, भोपालपुरवा, बनियापुरवा और दुर्गापुरवा की सड़कों में पानी भर गया। भोपालपुरवा से भगवानदीनपुरवा जाने वाले रास्ते पर करीब साढ़े तीन फीट तक पानी भरा है। जिला प्रशासन ने आवागमन के लिए दोबारा नावों की व्यवस्था की है।