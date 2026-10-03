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कानपुर: ख्योरा कटरी के मजरों में फिर घुसा गंगा का पानी, 48 घंटे में गलियों में भरा बाढ़ का पानी

Sat, 03 Oct 2026 09:49 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Sat, 03 Oct 2026 09:49 PM IST
सार

भोपालपुरवा-भगवानदीनपुरवा मार्ग पर साढ़े तीन फीट तक जलभराव है। जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 

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Kanpur: Ganga water enters hamlets of Khyora Katri again
ख्योरा कटरी में भगवानदीनपुरवा को जाने वाले रास्ते पर चलती नाव - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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गंगा का जलस्तर एक बार फिर बढ़ने से ख्योरा कटरी के मजरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। बीते 48 घंटे में भगवानदीनपुरवा, भोपालपुरवा, बनियापुरवा और दुर्गापुरवा की सड़कों में पानी भर गया। भोपालपुरवा से भगवानदीनपुरवा जाने वाले रास्ते पर करीब साढ़े तीन फीट तक पानी भरा है। जिला प्रशासन ने आवागमन के लिए दोबारा नावों की व्यवस्था की है।
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ग्रामीणों के मुताबिक, फिर से गांवों के साथ ही खेतों में भी पानी भर गया है। खेत सूखने के बाद तिलहनी फसलों के साथ मूली, सरसों, लाही और पालक की बोआई कर करने की तैयारी थी लेकिन दोबारा आई बाढ़ ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। भोपालपुरवा निवासी संतोष निषाद और रामऔतार निषाद ने बताया कि इस साल बार-बार आई बाढ़ ने किसानों की कमर तोड़ दी है।
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Kanpur: Ganga water enters hamlets of Khyora Katri again
ख्योरा कटरी में चलती नाव - फोटो : अमर उजाला
खेतों में पानी भरे होने से फसल की तैयारी और बुवाई दोनों प्रभावित हो रही हैं। तहसीलदार विनय द्विवेदी ने बताया कि ग्रामीणों को आवागमन के लिए नाव की व्यवस्था की गई है। सभी को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए है। जलस्तर बढ़ने पर लोगों को घरों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाएगा।
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