WOGA SAVER मशीन का अर्थ

W-पानी बचाने के लिए हजारों बार पानी का रिसाइकिलिंग (Water saver recycling of water thousands of time)

O- 100त्न सफाई तेल की बचत (Oil saver 100% saving of cleaning oil)

G- तेल गंगा के जल में मिश्रित नहीं होगा (Ganga saver! oil will be not mixed in Ganga water)

A- वातावरण के लिए लाभदायक (Air saver! Atmosphere eco friendly)