जालौन: श्मशान घाट नहीं मिला तो 10 किमी दूर प्रधान के दरवाजे पर रख दिया शव, ग्रामीणों का हंगामा

नदीगांव विकासखंड के ग्राम खेरावर के मजरा व्यौना रियासत निवासी अरविंद्र उर्फ रिंकू जाटव (38) का बुधवार शाम कैंसर की बीमारी के चलते निधन हो गया था। गुरुवार को परिजन और ग्रामीण अंतिम संस्कार की तैयारी में जुटे, लेकिन लगातार बारिश के कारण गांव का श्मशान घाट और वहां जाने वाला रास्ता पानी से लबालब था। अंतिम संस्कार के लिए गांव में दूसरी कोई जगह भी उपलब्ध नहीं थी।