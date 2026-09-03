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बांदा में बारिश-बाढ़ का कहर: बाढ़ से घिरे पपरेन्दा में ग्रामीणों ने लगाया जाम, बोले-घर में पानी, चूल्हा बंद

Thu, 03 Sep 2026 09:12 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदा Published by: Shikha Pandey Updated Thu, 03 Sep 2026 09:12 PM IST
सार

Banda News: सुबह से नहीं मिला खाना, राहत और पेयजल की मांग को लेकर ग्रामीण सड़क पर बैठे। पुलिस की मुकदमा दर्ज करने की चेतावनी के बाद जाम खोला।

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Villagers in flood-surrounded Paprenda stage road block; say homes are inundated and cooking has come to halt
बांदा-कानपुर मार्ग पर पेड़ व अवरोध डालकर लगाया गया जाम - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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लगातार बारिश और बाढ़ के पानी से परेशान पपरेन्दा गांव के ग्रामीणों का बृहस्पतिवार शाम को सब्र जवाब दे गया। घरों में पानी भरने और राहत व भोजन की व्यवस्था नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया। ग्रामीणों ने कहा कि घरों में पानी भरा होने से चूल्हा नहीं जल पा रहा है। कई परिवारों ने सुबह से खाना नहीं मिलने की बात कही।
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ग्रामीणों के मुताबिक बाढ़ का पानी घरों में घुसने से गृहस्थी का सामान प्रभावित हो रहा है। गांव में आने-जाने में भी परेशानी हो रही है। इसके बावजूद प्रभावित परिवारों के लिए भोजन और पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई। नाराज ग्रामीण सड़क पर बैठ गए और प्रशासन से तत्काल भोजन, राहत सामग्री और पेयजल उपलब्ध कराने की मांग की। जाम की सूचना पर लेखपाल सुधीर यादव और ग्राम सचिव अजीत पाल मौके पर पहुंचे। दोनों ने ग्रामीणों को समझाकर जाम खुलवाने का प्रयास किया।
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ग्रामीणों ने अधिकारियों के सामने अपनी समस्याएं रखीं और कहा कि घरों में पानी भरा होने के कारण खाना बनाना संभव नहीं है। ऐसे में प्रभावित परिवारों तक भोजन और पानी पहुंचाया जाए। काफी देर तक ग्रामीणों के सड़क पर बैठे रहने से आवागमन प्रभावित रहा। सूचना पर पपरेन्दा चौकी की पुलिस भी पहुंच गई।

पुलिस ने ग्रामीणों को जाम समाप्त करने के लिए समझाया। ग्रामीणों के अनुसार, पुलिस की ओर से मुकदमा दर्ज करने की चेतावनी दिए जाने के बाद उन्होंने जाम खोल दिया। ग्रामीणों का कहना है कि बाढ़ का पानी कम होने तक उनके सामने भोजन और पेयजल का संकट बना रहेगा। उन्होंने प्रशासन से प्रभावित परिवारों तक तत्काल राहत सामग्री और भोजन पहुंचाने की मांग की है।
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