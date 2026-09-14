Kanpur News: टैंकर से खाद्य तेल उतारने का वीडियो वायरल, मिलावट खोरी की आशंका

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सोशल मीडिया पर रविवार सुबह कुछ वीडियो वायरल हुए। इनमें औद्योगिक क्षेत्र रनियां में हाईवे किनारे पड़े खाली प्लॉटों में कुछ लोग चोरी-छिपे टैंकरों से केनों में खाद्य निकालते दिख रहे हैं। इस दौरान एक टैंकर के आगे एक वैन भी खड़ी दिखती है। जिसकी नंबर प्लेट के साथ कुछ स्थानों पर कालिख भी लगी दिखती है।वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों का कहना है कि रनियां क्षेत्र में कई स्थानों पर ऐसे संदिग्ध ठिकाने संचालित किए जा रहे हैं। जहां हाईवे से गुजरने वाले तेल टैंकरों को इन ठिकानों पर खड़ा कर उनसे तेल उतारा जाता है। बाद में दूसरे तेल के साथ मिलाकर इसे खुले तेल के रूप में आसपास के गांवों में बेचा जाता है। इससे लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा होने की आशंका है।लोगों का आरोप है कि खुले में बिकने वाले तेल की गुणवत्ता की जांच और संदिग्ध कारोबार पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से कारोबार करने वालों के हौसले बढ़े हैं। हालांकि वायरल वीडियो की संवाद न्यूज एजेंसी पुष्टि नहीं करता है। रनियां थानाध्यक्ष सौरभ सिंह ने बताया कि वायरल वीडियो की जांच करवाई जा रही है। मामले की जानकारी खाद्य विभाग के अधिकारियों को दी गई है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।.....................पहले भी पड़ चुका छापारनियां। क्षेत्र में इससे पहले भी संदिग्ध तरीके से तेल के कारोबार की शिकायत पर छापेमारी की कार्रवाई हो चुकी है। उस दौरान बड़ी मात्रा में सरसों का तेल बरामद होने की बात सामने आई थी। इसके बावजूद दोबारा ऐसे ठिकानों के संचालित होने के आरोपों ने विभागीय कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए हैं। (संवाद)