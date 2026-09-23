Kanpur News: ईंट लगने से घायल ने 17 दिन बाद तोड़ा दम

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कानपुर। पनकी के शाहपुर निवासी अश्वनी पाल ने काकादेव निवासी गेस्ट हाउस मालिक विनय पांडेय के खिलाफ लापरवाही की रिपोर्ट दर्ज कराई है। बताया कि पिता मुन्ना पाल कालपी रोड स्थित निर्माणाधीन गेस्ट हाउस में देखरेख करते थे। 30 अगस्त को ड्यूटी के दौरान ईंट सिर पर गिरने से वह घायल हो गए थे। हैलट में 17 सितंबर को मौत हो गई। परिजन का आरोप है कि निर्माण कार्य में सुरक्षा नियमों की अनदेखी और गेस्ट हाउस मालिक की लापरवाही की वजह से मुन्ना की मौत हुई है। पनकी थाना प्रभारी ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। (संवाद)