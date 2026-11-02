Kanpur News: आज से चलेगी वाराणसी-साबरमती सुपरफास्ट, गोविंदपुरी में भी रुकेगी
कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 01:19 AM IST
Updated Mon, 02 Nov 2026 01:19 AM IST
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कानपुर। वाराणसी से साबरमती के बीच नई सुपरफास्ट एक्सप्रेस का नियमित संचालन दो नवंबर से होगा। ट्रेन संख्या 12206 वाराणसी-साबरमती एक्सप्रेस रोजाना शाम 5:30 बजे वाराणसी से रवाना होगी। कानपुर के गोविंदपुरी स्टेशन पर रात 11:10 बजे पहुंचेगी और पांच मिनट ठहराव के बाद गंतव्य को जाएगी। अगले दिन रात 8:15 बजे साबरमती पहुंचेगी।
वापसी में ट्रेन संख्या 12205 साबरमती-वाराणसी एक्सप्रेस का संचालन चार नवंबर से शुरू होगा। यह ट्रेन साबरमती से सुबह 5:20 बजे रवाना होकर रात 11:53 बजे गोविंदपुरी पहुंचेगी। यहां पांच मिनट ठहराव के बाद रात 11:58 बजे वाराणसी के लिए रवाना होगी। अगले दिन सुबह 6:30 बजे वाराणसी पहुंचेगी। ट्रेन में कुल 21 कोच होंगे। इनमें छह एसी थर्ड, छह स्लीपर, दो एसी सेकेंड, पांच सामान्य और दो एसएलआर कोच शामिल होंगे।
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वापसी में ट्रेन संख्या 12205 साबरमती-वाराणसी एक्सप्रेस का संचालन चार नवंबर से शुरू होगा। यह ट्रेन साबरमती से सुबह 5:20 बजे रवाना होकर रात 11:53 बजे गोविंदपुरी पहुंचेगी। यहां पांच मिनट ठहराव के बाद रात 11:58 बजे वाराणसी के लिए रवाना होगी। अगले दिन सुबह 6:30 बजे वाराणसी पहुंचेगी। ट्रेन में कुल 21 कोच होंगे। इनमें छह एसी थर्ड, छह स्लीपर, दो एसी सेकेंड, पांच सामान्य और दो एसएलआर कोच शामिल होंगे।
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