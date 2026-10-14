Kanpur News: वैभव, कृष्णा, आशिका और ऋषभ ने एथलेटिक्स प्रतियोगिता में मारी बाजी

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अंडर-16 बालक वर्ग की 60 मीटर दौड़ में वैभव सिंह, 600 मीटर में कृष्णा श्रीवास्तव, जैवलिन थ्रो में शौर्यवर्धन, लंबी कूद में गौरव तिवारी, शॉटपुट में सादिक अली और पेंटाथलॉन में उत्कर्ष सिंह ने प्रथम स्थान हासिल किया। बालिका वर्ग की 60 मीटर दौड़ में आशिका सिंह, लंबी कूद में अनुष्का यादव, जैवलिन थ्रो में प्रियंका राजपूत, 600 मीटर में तनु ठाकुर, शॉटपुट में महक निषाद और पेंटाथलॉन में आराध्या विजेता बनीं। वहीं, अंडर-14 बालक वर्ग के ट्रायथलॉन में ऋषभ पाल और बालिका वर्ग में वेदिका शुक्ला ने पहला स्थान प्राप्त किया।

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कानपुर। जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन की ओर से राष्ट्रीय अंतर जिला एथलेटिक्स प्रतियोगिता के लिए आयोजित चयन प्रतियोगिता नवाबगंज स्थित पं. दीनदयाल उपाध्याय विद्यालय में हुई। इसमें 26 विद्यालयों के 176 खिलाड़ियों ने हुनर दिखाया। उद्घाटन पंडित दीनदयाल उपाध्याय विद्यालय के प्रिंसिपल राकेश राम त्रिपाठी ने किया।