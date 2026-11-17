विज्ञापन

वीएसएसडी कॉलेज में आयोजित अंतर महाविद्यालयीय क्रिकेट प्रतियोगिता 2026-27 और 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर टीम का चयन किया गया है। चयनित टीम में सीएसजेएमयू कैंपस के सर्वाधिक चार खिलाड़ी शामिल हैं। इसके अलावा डीएवी, पीपीएन और वीएसएसडी कॉलेज के तीन-तीन खिलाड़ियों को जगह मिली है। क्राइस्ट चर्च कॉलेज, जीएस लॉ कॉलेज के एक-एक खिलाड़ी को जगह मिली है। डॉ. विपेंद्र सिंह परमार टीम के कोच और प्रो. सोहेल रजा मैनेजर की जिम्मेदारी संभालेंगे।टीम इस प्रकार है... उत्कर्ष यादव (कप्तान), अनमोल पांडेय (उपकप्तान), शिवांशु सचान (विकेटकीपर), सद्दाम हुसैन, विकास यादव, आयुष, निलेश कौल, शाश्वत कुमार, पृथ्वीराज चौहान, शशांक सिंह, ऋषभ यादव, देवांश चतुर्वेदी, शौर्यदीप पांडेय, विपिन प्रताप सिंह, अर्पित अवस्थी और अनुभव सिंह।