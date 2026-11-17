Kanpur News: उत्कर्ष यादव करेंगे सीएसजेएमयू क्रिकेट टीम की कप्तानी
कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 17 Nov 2026 02:26 AM IST
Updated Tue, 17 Nov 2026 02:26 AM IST
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कानपुर। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) की 16 सदस्यीय पुरुष क्रिकेट टीम की कमान उत्कर्ष यादव को सौंपी गई है। अनमोल पांडेय उपकप्तान होंगे। टीम लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित होने वाली नार्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेगी।
वीएसएसडी कॉलेज में आयोजित अंतर महाविद्यालयीय क्रिकेट प्रतियोगिता 2026-27 और 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर टीम का चयन किया गया है। चयनित टीम में सीएसजेएमयू कैंपस के सर्वाधिक चार खिलाड़ी शामिल हैं। इसके अलावा डीएवी, पीपीएन और वीएसएसडी कॉलेज के तीन-तीन खिलाड़ियों को जगह मिली है। क्राइस्ट चर्च कॉलेज, जीएस लॉ कॉलेज के एक-एक खिलाड़ी को जगह मिली है। डॉ. विपेंद्र सिंह परमार टीम के कोच और प्रो. सोहेल रजा मैनेजर की जिम्मेदारी संभालेंगे।
टीम इस प्रकार है... उत्कर्ष यादव (कप्तान), अनमोल पांडेय (उपकप्तान), शिवांशु सचान (विकेटकीपर), सद्दाम हुसैन, विकास यादव, आयुष, निलेश कौल, शाश्वत कुमार, पृथ्वीराज चौहान, शशांक सिंह, ऋषभ यादव, देवांश चतुर्वेदी, शौर्यदीप पांडेय, विपिन प्रताप सिंह, अर्पित अवस्थी और अनुभव सिंह।
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वीएसएसडी कॉलेज में आयोजित अंतर महाविद्यालयीय क्रिकेट प्रतियोगिता 2026-27 और 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर टीम का चयन किया गया है। चयनित टीम में सीएसजेएमयू कैंपस के सर्वाधिक चार खिलाड़ी शामिल हैं। इसके अलावा डीएवी, पीपीएन और वीएसएसडी कॉलेज के तीन-तीन खिलाड़ियों को जगह मिली है। क्राइस्ट चर्च कॉलेज, जीएस लॉ कॉलेज के एक-एक खिलाड़ी को जगह मिली है। डॉ. विपेंद्र सिंह परमार टीम के कोच और प्रो. सोहेल रजा मैनेजर की जिम्मेदारी संभालेंगे।
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टीम इस प्रकार है... उत्कर्ष यादव (कप्तान), अनमोल पांडेय (उपकप्तान), शिवांशु सचान (विकेटकीपर), सद्दाम हुसैन, विकास यादव, आयुष, निलेश कौल, शाश्वत कुमार, पृथ्वीराज चौहान, शशांक सिंह, ऋषभ यादव, देवांश चतुर्वेदी, शौर्यदीप पांडेय, विपिन प्रताप सिंह, अर्पित अवस्थी और अनुभव सिंह।
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