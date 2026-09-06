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कानपुर में 28 केंद्रों पर शुरू हुई प्राविधिक शिक्षा अध्यापक सेवा परीक्षा, 11,831 अभ्यर्थी शामिल

Sun, 06 Sep 2026 01:01 PM IST
प्रसून शुक्ला कानपुर में 28 केंद्रों पर शुरू हुई प्राविधिक शिक्षा अध्यापक सेवा परीक्षा, 11,831 अभ्यर्थी शामिल
कानपुर में 28 केंद्रों पर शुरू हुई प्राविधिक शिक्षा अध्यापक सेवा परीक्षा, 11,831 अभ्यर्थी शामिल Published by: प्रसून शुक्ला Updated Sun, 06 Sep 2026 01:01 PM IST
सार

kanpur News: उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अध्यापक सेवा परीक्षा-2025 रविवार को जिले के 28 केंद्रों पर शुरू हो गई। दो पालियों में आयोजित परीक्षा में कुल 11,831 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं।

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UP Technical Education Teacher Service Examination Begins at 28 Centres in Kanpur
माल रोड स्थित एलजी इंटर कॉलेज से परीक्षा देकर निकलते परीक्षार्थी। - फोटो : amar ujala

विस्तार
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पहली पाली की परीक्षा सुबह नौ से 11:30 बजे तक आयोजित हुई, जबकि दूसरी पाली दोपहर 2:30 से शाम पांच बजे तक होगी। पहली पाली की परीक्षा देकर केंद्रों से बाहर निकले अभ्यर्थियों ने बताया कि रसायन विज्ञान का प्रश्नपत्र सामान्य स्तर का रहा। अभ्यर्थियों के मुताबिक प्रश्नपत्र न तो बहुत कठिन था और न ही बेहद आसान। अधिकांश प्रश्न मॉडरेट स्तर के रहे, जिससे अभ्यर्थियों ने राहत की सांस ली।

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केंद्रों पर सुरक्षा के इंतजाम

परीक्षा को लेकर सभी केंद्रों पर सुरक्षा और निगरानी के इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की निगरानी के साथ व्यवस्थाओं पर भी नजर रखी जा रही है। दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से शुरू होकर शाम पांच बजे तक चलेगी।

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