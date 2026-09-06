कानपुर में 28 केंद्रों पर शुरू हुई प्राविधिक शिक्षा अध्यापक सेवा परीक्षा, 11,831 अभ्यर्थी शामिल

पहली पाली की परीक्षा सुबह नौ से 11:30 बजे तक आयोजित हुई, जबकि दूसरी पाली दोपहर 2:30 से शाम पांच बजे तक होगी। पहली पाली की परीक्षा देकर केंद्रों से बाहर निकले अभ्यर्थियों ने बताया कि रसायन विज्ञान का प्रश्नपत्र सामान्य स्तर का रहा। अभ्यर्थियों के मुताबिक प्रश्नपत्र न तो बहुत कठिन था और न ही बेहद आसान। अधिकांश प्रश्न मॉडरेट स्तर के रहे, जिससे अभ्यर्थियों ने राहत की सांस ली।

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