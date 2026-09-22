यूपी: कानपुर होकर चलेंगी चार ट्रेनें, बदला गया कई ट्रेनों का रूट, ये रही पूरी जानकारी

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गोरखपुर-गोंडा रेलखंड पर ऑटोमैटिक सिग्नलिंग प्रणाली शुरू करने के लिए होने वाले नॉन इंटरलॉकिंग कार्य का असर ट्रेनों के संचालन पर पड़ेगा। 24 से 27 सितंबर तक कई ट्रेनों का रूट बदला गया है। इनमें बरौनी और दरभंगा से नई दिल्ली जाने वाली चार ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से कानपुर सेंट्रल होकर गुजरेंगी। 02563 बरौनी-नई दिल्ली और 02569 दरभंगा-नई दिल्ली 26 सितंबर को छपरा-औंड़िहार-बनारस-प्रयागराज जंक्शन होते हुए कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी। 02570 नई दिल्ली-दरभंगा और 02564 नई दिल्ली-बरौनी भी 26 सितंबर को कानपुर सेंट्रल से प्रयागराज, बनारस, वाराणसी, औंड़िहार और छपरा के रास्ते चलेंगी। इसके अलावा कई ट्रेनों का रूट भी बदला गया है।