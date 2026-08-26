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उन्नाव: मंजन करते समय अचानक ढही कच्ची दीवार, मलबे में दबकर बाबा और पौत्र की मौत, परिजनों को रो-रोकर बुरा हाल

Wed, 26 Aug 2026 12:13 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उन्नाव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उन्नाव Published by: Himanshu Awasthi Updated Wed, 26 Aug 2026 12:13 PM IST
सार

Unnao News: सदर कोतवाली क्षेत्र केमसवासी गांव में बुधवार सुबह मंजन कर रहे बाबा और पौत्र अचानक गिरी दीवार के मलबे में दब गए। परिजनों द्वारा दोनों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

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Unnao Mud wall suddenly collapses while brushing teeth grandfather and grandson die after buried under debris
कच्ची दीवार गिरने से मलबे में दबकर बाबा और पौत्र की मौत - फोटो : amar ujala

विस्तार
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उन्नाव जिले के मसवासी गांव में बुधवार सुबह कच्ची दीवार के पास खड़े होकर मंजन करते समय दीवार गिर गई। मलबे में बाबा और पौत्र दब गए। परिजन मलबे से निकाल कर दोनों को जिला अस्पताल ले गए। यहां डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। एक साथ दो मौतों से घर में कोहराम मच गया।

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सदर कोतवाली के मसवासी का निवासी हंसराम (60) अपने आठ साल के पौत्र आयुष के साथ बुधवार सुबह 10:15 बजे घर के कच्चे हिस्से में खड़ी दीवार के पास बैठकर मंजन कर रहे थे। बारिश के चलते दीवार अचानक दोनों पर गिर गई। घटना में बाबा और पौत्र मलबे में दब गए।

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शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा
दीवार गिरने की आवाज सुन दूसरे कमरे से मृतक हंसराम का बेटा सुजीत और अन्य परिजन निकले। दोनों को जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। कोतवाल चंद्रकांत मिश्रा ने बताया कि कच्ची दीवार गिरने से मलबे में दबे बाबा और पौत्र की मौत हुई है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं।

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