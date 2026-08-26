उन्नाव: मंजन करते समय अचानक ढही कच्ची दीवार, मलबे में दबकर बाबा और पौत्र की मौत, परिजनों को रो-रोकर बुरा हाल

उन्नाव जिले के मसवासी गांव में बुधवार सुबह कच्ची दीवार के पास खड़े होकर मंजन करते समय दीवार गिर गई। मलबे में बाबा और पौत्र दब गए। परिजन मलबे से निकाल कर दोनों को जिला अस्पताल ले गए। यहां डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। एक साथ दो मौतों से घर में कोहराम मच गया।

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सदर कोतवाली के मसवासी का निवासी हंसराम (60) अपने आठ साल के पौत्र आयुष के साथ बुधवार सुबह 10:15 बजे घर के कच्चे हिस्से में खड़ी दीवार के पास बैठकर मंजन कर रहे थे। बारिश के चलते दीवार अचानक दोनों पर गिर गई। घटना में बाबा और पौत्र मलबे में दब गए।