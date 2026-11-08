Kanpur News: विवि की परीक्षाएं 14 से, प्रवेश पत्र जारी, 399 केंद्रों पर होगी परीक्षा, 56 केंद्र बनाए गए मॉडल केंद्र

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सीएसजेएमयू से संबद्ध करीब 600 महाविद्यालयों में परीक्षाओं की तैयारियां शुरू हो गई हैं। परीक्षा में वोकेशनल, माइनर और को-करिकुलर विषयों के प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। इन विषयों की परीक्षा एमसीक्यू (मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन) प्रारूप में कराई जाएगी। माइनर और को-करिकुलर की परीक्षा डेढ़ घंटे और वोकेशनल की एक घंटे की होगी। मेजर विषयों की लिखित परीक्षा के लिए दो घंटे का समय निर्धारित किया गया है।परीक्षा तीन पालियों में आयोजित होगी। पहली पाली सुबह 8:30 से 10:30 बजे तक चलेगी। दूसरी पाली सुबह 11:30 से दोपहर 1:30 बजे तक और तीसरी पाली दोपहर 2:30 से शाम 4:30 बजे तक होगी। तीनों पालियों के लिए अलग-अलग समय सारिणी के अनुसार परीक्षार्थियों को केंद्रों पर पहुंचना होगा। परीक्षा को पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से कराने के लिए 56 केंद्रों को मॉडल केंद्र बनाया गया है। इन केंद्रों पर परीक्षार्थियों की सुविधाओं के साथ परीक्षा संबंधी व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सभी 399 केंद्रों पर परीक्षा के संचालन के लिए आवश्यक इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर निगरानी और अनुशासन बनाए रखने के लिए भी तैयारी की जा रही है।प्रवेश पत्र में केंद्र और विषय जांचें छात्रविवि ने परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। विद्यार्थियों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा में शामिल होने से पहले अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लें। उसमें परीक्षा केंद्र, विषय और परीक्षा की तिथि व पाली की जानकारी अच्छी तरह जांच लें।