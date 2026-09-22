Kanpur News: फैक्टरी में लगी आग दो श्रमिक जिंदा जले

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कानपुर के किदवई नगर निवासी रमेश गुप्ता प्रोविजनल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के महामंत्री हैं। उनकी जरिहा में ओम जेबी आरडी फैक्टरी है। यहां पुराने टायर गलाकर ऑयल बनाया जाता है। इसके भंडारण के लिए परिसर में दो टैंक बने हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सोमवार को श्रमिक टैंक के ऊपर वेल्डिंग कर रहे थे। इसी दौरान आग लग गई। देखते ही देखते लपटें आसमान छूने लगीं। फैक्टरी कर्मियों में अफरातफरी मच गई।सूचना पर माती, भोगनीपुर और कानपुर से फायर टैंकर लेकर दमकल कर्मी पहुंचे। करीब आधे घंटे में आग पर काबू पाया गया। । एसपी श्रद्धा नरेंद्र पांडेय, एएसपी आलोक प्रसाद, कानपुर के मुख्य अग्निशमन अधिकारी दीपक शर्मा भी मौके पर पहुंचे। पांच एंबुलेंस भी बुलाई गईं।आग बुझने पर परिसर में दो श्रमिकों के शव मिले। शवों को मेडिकल कॉलेज के मोर्चरी भेजा गया। एसपी श्रद्धा नरेंद्र पांडेय ने बताया कि हादसे में दो श्रमिकों की मौत हुई है। दूसरे शव की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। अन्य किसी श्रमिक के घायल होने की जानकारी नहीं है।..............पानी की बौछार के साथ फोम बेस चलाकर करीब आधे घंटे में आग काबू की गई। टायर ऑयल भंडारण टैंक में वेल्डिंग करने के दौरान आग लगने की जानकारी मिली है। सही कारणों की जांच कराई जा रही है।- प्रतीक श्रीवास्तव, सीएफओ, कानपुर देहात।