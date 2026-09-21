Kanpur News: राज्य स्तरीय बास्केटबाल प्रतियोगिता में दो खिलाड़ी चयनित
कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 11:53 PM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 11:53 PM IST
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गुरसहायगंज। 70वीं माध्यमिक विद्यालयीय प्रदेशीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का 14 से 18 सितंबर तक गोरखपुर जिले के सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम में संपन्न हुई। इसमें कानपुर मंडल की टीमों ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए नॉकआउट दौर में स्थान बनाया। चार खिलाड़ियों का चयन राज्य स्तरीय के लिए हुआ। इनमें गुरसहायगंज के मदन मोहन मालवीय इंटर कॉलेज में कक्षा 11 के छात्र अनमोल दुबे तथा कक्षा 12 के छात्र आलोक कुमार शामिल रहे।
राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने पूरे उत्साह और खेल भावना के साथ शानदार प्रदर्शन किया। टीम ने नॉकआउट चरण में बेहतर खेल का प्रदर्शन किया, हालांकि क्वार्टर फाइनल मुकाबले में गोरखपुर की टीम से पराजय का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद खिलाड़ियों के प्रदर्शन की विद्यालय परिवार ने सराहना की। प्रधानाचार्य शैलेश गुप्ता ने प्रदेश स्तर पर प्रतिभाग करने वाले दोनों खिलाड़ियों को प्रमाणपत्र एवं ट्रॉफी देकर उत्साहवर्धन किया।
उन्होंने कहा कि खेल में जीत के साथ हार भी आती है। खिलाड़ियों को परिणाम की चिंता किए बिना अनुशासन, मेहनत और खेल भावना के साथ निरंतर बेहतर प्रदर्शन करते रहना चाहिए। इस मौके पर टीम मैनेजर अभिषेक वर्मा, करतार सिंह, सुनील सिंह, अमीर हमजा, आनंद, राजन, राकेश सक्सेना, विजय शंकर पाठक आदि मौजूद रहे।
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राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने पूरे उत्साह और खेल भावना के साथ शानदार प्रदर्शन किया। टीम ने नॉकआउट चरण में बेहतर खेल का प्रदर्शन किया, हालांकि क्वार्टर फाइनल मुकाबले में गोरखपुर की टीम से पराजय का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद खिलाड़ियों के प्रदर्शन की विद्यालय परिवार ने सराहना की। प्रधानाचार्य शैलेश गुप्ता ने प्रदेश स्तर पर प्रतिभाग करने वाले दोनों खिलाड़ियों को प्रमाणपत्र एवं ट्रॉफी देकर उत्साहवर्धन किया।
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उन्होंने कहा कि खेल में जीत के साथ हार भी आती है। खिलाड़ियों को परिणाम की चिंता किए बिना अनुशासन, मेहनत और खेल भावना के साथ निरंतर बेहतर प्रदर्शन करते रहना चाहिए। इस मौके पर टीम मैनेजर अभिषेक वर्मा, करतार सिंह, सुनील सिंह, अमीर हमजा, आनंद, राजन, राकेश सक्सेना, विजय शंकर पाठक आदि मौजूद रहे।
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