Kanpur News: पशु व्यापारी से लूट करने वाले दो गिरफ्तार, एक फरार

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थानाध्यक्ष शिवली अमरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि 14 सितंबर को शमशाद निवासी बैरी दरियाव थाना शिवली के साथ बाइक सवारों ने जुगराजपुर व हृदयपुर गोकुला के बीच रोकर रुपये व मोबाइल छीन लिया था। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर बाइक सवार बदमाशों की तलाश की जा रही थी। बुधवार को दो संदिग्ध व्यक्तियों को सिंहपुर जाने वाले रास्ते के पास से पुलिस हिरासत में लिया गया।पूछताछ के दौरान शातिरों ने अपने नाम वैभव सिंह भदौरिया, निवासी ग्राम सरैया लालपुर थाना शिवली, संगम उर्फ छोटू कुशवाहा निवासी मोहल्ला खमार लालपुर थाना शिवली बताया। दोनों के कब्जे से एक मोबाइल और 12 हजार रुपये बरामद हुए। पूछताछ में दोनों ने शमशाद के साथ होने वाली वारदात को साथी आयुष सिंह सेंगर उर्फ पोलार्ड निवासी ग्राम लालपुर सरैया के साथ अंजाम देने बात स्वीकारी है। उसके साथी की तलाश की जा रही है।थानाध्यक्ष ने बताया कि वैभव और संगम ने बताया कि वह साथी आयुष सिंह सेंगर उर्फ पोलार्ड के साथ 14 सितंबर की सुबह नौ बजे के करीब मोटर साइकिल से जा रहे शमशाद को रोक कर उसकी शर्ट की जेब में रखे मोबाइल को और उसके पास से एक थैला झपटकर भाग गए थे। थैले में 24 हजार रुपये मिले थे। जिसे तीनों ने बराबर बांट लिए। मोबाइल फोन वैभव ने रख लिया था।बताया कि वह तीनाें ने 25 अगस्त को रूरा थाना क्षेत्र के अड़रेपुरवा पुलिया के आगे सुबह आठ बजे एक व्यक्ति से 34 हजार रुपये छीने थे। बरामद मोटर साइकिल के बारे में पूछताछ की गई तो बताया कि मोटर साइकिल उन लोगों ने राही ढाबा सिकंदरा से तीन सितंबर को चोरी की थी। जिसकी नंबर प्लेट बदल कर चला रहे थे। इसी मोटर साइकिल से चार सितंबर को सट्टी थाना क्षेत्र के शाहजहांपुर में एक व्यक्ति को बातों में उलझाकर 18 हजार रुपये की छिनैती की थी। थानाध्यक्ष ने बताया कि पकड़े गए दोनों युवक शातिर हैं। साथी आयुष की तलाश की जा रही है। पकड़े गए दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। जहां से जेल भेजा गया है।