कानपुर: सीएम ग्रिड की बदहाली से व्यापारी का टूटा पैर, विरोध में सड़क पर उतरा व्यापारिक संगठन; मुआवजे की मांग

प्रदर्शन के दौरान हादसे में घायल व्यापारी को मुआवजा देने और सड़क के गड्ढों को जल्द भरवाने की मांग उठाई गई। व्यापारियों ने कहा कि सीएम ग्रिड योजना के चलते पहले से ही क्षेत्र में कारोबार प्रभावित हो रहा है। इसके बावजूद सड़क की स्थिति में सुधार नहीं होने से वाहन चालकों और राहगीरों के लिए खतरा बढ़ गया है। व्यापारियों ने चेतावनी दी कि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

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