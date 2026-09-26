Kanpur News: डेंगू और स्वाइन फ्लू के तीन-तीन रोगी मिले
कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 02:35 AM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 02:35 AM IST
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कानपुर। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार को स्वाइन फ्लू और डेंगू के तीन-तीन और रोगी मिले हैं। अब तक स्वाइन फ्लू के 47 और डेंगू के 124 रोगी हो गए हैं। बहादुरशाह जफर नगर और बर्रा डेंगू के हॉटस्पॉट बनते जा रहे हैं। यहां सबसे ज्यादा डेंगू के रोगी मिले हैं। एक रोगी स्क्रब टाइफस का मिला है। नोडल अधिकारी डॉ. राजेश्वर सिंह ने इन क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाया और नागरिकों को तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ या बदन दर्द जैसे लक्षण दिखने पर तुरंत जांच कराने की सलाह दी है। संवाद
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