औरैया: शराब के नशे में चलती बाइक से झपट्टा मारकर पर्स छीनने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार

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एएसपी आलोक मिश्रा ने बताया कि बिधूना कोतवाली के गांव उडेलापुर निवासी सुरेश ने पत्नी आंगनबाड़ी सहायिका लज्जावती के साथ 13 नवंबर बाइक से अछल्दा जा रहे थे। इसी दौरान रस्ते में सिद्ध विनायक गेस्ट हाउस रुरुगंज के पास बाइक सवार तीन बदमाशों ने उनकी पत्नी के हाथ से पर्स छीन लिया और मौके से भाग निकले। पुलिस ने पति की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर तीन टीम उनकी तलाश में जुटी। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से बदमाशों की पहचान की। शनिवार को कोतवाल विनेश कुमार सिंह फोर्स के साथ पुलिस चिरकुआ पुलिया के पास वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान बाइक सवार तीनों बदमाशों को पकड़ लिया गया।पकड़े गए आरोपियों की पहचान एरवाकटरा क्षेत्र के गांव सुल्तानपुर निवासी संजीव उर्फ सन्नू यादव, कुदरकोट थाना क्षेत्र के गांव गुजरीपुर निवासी अंकित कुमार व एरवाकटरा क्षेत्र के गांव दोवामाफी निवासी अजय कुमार उर्फ भोलू राठौर के रूप में हुई है। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि महिला से छीने गए पर्स में आठ हजार रुपये थे, जिसमे कुछ रुपये खर्च कर लिया। आरोपी छीने गए सामान को बेचने के लिए बेला की तरफ जा रहे थे। इसके बाद वह आपस में बंटवारा करते। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक तमंचा, दो कारतूस, एक जोड़ी तोड़िया, 4200 रुपये नगद और मोबाइल फोन बरामद किया है। इसके अलावा पुलिस ने घटना में प्रयोग की गई बिना नंबर की बाइक बरामद की है, जाे पकड़े गए आरोपी अंकित की है।