Kanpur News: तहसील में 16 लेखपालों के कार्यक्षेत्र बदले

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उन्होंने बताया कि जितेंद्र भार्गव को कसावा, गजेंद्र सिंह को खोजीपुर, हरिनरायन सिंह को तेरा रब्बू और सुधांशु कुमार को बरूआसबलपुर का क्षेत्र दिया गया है। औरंगजेब को परौर व सकरावा, प्रवीण कुमार को त्योर और धर्मेंद्र पाल को बेहटा खास का अतिरिक्त प्रभार मिला है। प्रगति द्विवेदी को करमुल्लापुर, विक्रम सिंह को सलेमपुर, पीतम सिंह को टिकरी कल्सान, शिवानी को रनुआ और प्रांशिका चतुर्वेदी को कबीरपुर का क्षेत्र सौंपा गया है। नवागत बुद्धप्रिय को भूलेख से संबद्ध किया गया है। पवन यादव को उस्मानपुर, कौशल पांडेय को डुडवा बुजुर्ग तथा राजेश अग्निहोत्री को चियासर के साथ ऊंचा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। एसडीएम की ओर से जारी आदेश की प्रतिलिपि डीएम, एडीएम वित्त एवं राजस्व और तहसीलदार को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है।

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छिबरामऊ। तहसील क्षेत्र में राजस्व कार्यों को सुचारू बनाने के लिए एसडीएम ज्ञानेंद्र द्विवेदी ने सोमवार को 16 लेखपालों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया है। कई लेखपालों को नए क्षेत्र दिए गए हैं जबकि कुछ को अतिरिक्त क्षेत्रों का प्रभार सौंपा गया है।