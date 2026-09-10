Kanpur News: कैंडल मार्च निकाल परिजन ने हत्यारोपियों को फांसी की मांग की

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नवीननगर पुरानी बस्ती निवासी अमित कुमार की ओम चौराहे पर सुधा मार्केट है। उनका प्रेम हेड नाम से इंजन बनाने का व्यापार है। परिवार में पत्नी शिवानी, बेटा रुद्र प्रताप, अर्पित हैं। पांच सितंबर की रात करीब 11:30 बजे अमित मार्केट के बाहर खड़े होकर पानी पी रहे थे। तभी ओम चौराहे पर शास्त्रीनगर का हिस्ट्रीशीटर और कुछ पेशेवर अपराधी शराब के नशे में गालीगलौज कर रहे थे। एक युवक ओम चौराहे पर बीचोबीच पेशाब करने लगा। अमित के विरोध करने पर युवकों ने अमित की ईंट से सिर कूंचकर हत्या कर दी थी। काकादेव इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार राम ने बताया कि चारों आरोपी मोबाइल स्विच ऑफ करके फरार हैं। गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हैं।.......आक्रोशित परिजन का कहना है कि पांच दिन बाद भी पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है। वह केवल जांच की बात कह रही है। फिलहाल बुधवार को पुलिस ने ओम चौराहे पहुंचकर घटनास्थल का नक्शा बनाया। कारोबारी के बड़े भाई मनोज और आसपास के दुकानदारों, क्षेत्रीय लोगों के बयान दर्ज किए। इस दौरान एलआईयू भी अपने स्तर से जांच करती रही।.......सालों से वर्चस्व को लेकर काकादेव निवासी हिस्ट्रीशीटर मिथिलेश धोबी की शास्त्रीनगर के हिस्ट्रीशीटर हितेंद्र श्रीवास्तव उर्फ मोनू नेता से रंजिश है। यही कारण है कि सात मई 2026 को मिथिलेश ने अपने साथियों के साथ मोनू पर फायरिंग कर क्षेत्र में दहशत फैला दी थी। मामले में प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी। दोनों के अपने-अपने गुट में पेशेवर अपराधी शामिल हैं। ऐेसे में काकादेव पुलिस किस तरह से खुलेआम घूम रहे हिस्ट्रीशीटरों की निगरानी कर रही है ये समझ से परे है।........